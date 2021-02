Actriz de Televisa contagió a su familia de Covid-19; culpa a esta persona en 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- En pleno programa en vivo de Sale el Sol, una muy reconocida actriz de Televisa se mostró un tanto molesta con una persona por el contagio de Covid-19 que ella sufrió meses atrás, y que terminó expandiéndose a toda su familia y a varios empleados de su hogar.

Luz Elena González, reconocida actriz de San Ángel por novelas como Una Familia Con Suerte, en el matutino de, recordó que en el mes de enero fue una empleada doméstica quien por no avisar de sus síntomas la contagió a ella y a sus hijos, esposo, suegros y a otros empleados.

González en su nueva declaración dejó en claro que nunca se molestó con dicha persona porque tuviera coronavirus, sino que no haya dicho que tenía síntomas y se presentara a su hogar, donde confiaban que estaba en las mejores condiciones para continuar laborando.

La actriz señaló que no estaba culpando a nadie, pero pidió que se tuviera conciencia y el respeto hacia los demás para decir si estás enfermo, ya que no solo afectas a otras persona, como los que te rodean, amigos, familiares,y compañeros de trabajo, como le sucedió a ella.

No es intención de culpar a nadie, entendemos que es una pandemia, yo lo que, lo que me preocupó mucho es que sí tu te sientes mal, avisa que te sientes mal, yo apelé en ese momento al porque no me avisó", explicó la actriz.