Tragedia en Hollywood: Hallan muerto a actor; ocultó por días el cadáver de su madre

Nueva York, Estados Unidos.- Un famoso actor de Hollywood que vivía en Nueva York fue encontrado muerto junto a su madre de 95 años. Autoridades descubrieron que su madre murió primero y él convivió por días con su cadáver.

El actor William 'Bill' Wedell de 64 años, quien apareció en películas como It could happen to you con Nicholas Cage y Crimes and Misdemeanors con Woody Allen, fue hallado sin vida en su lujoso departamento ubicado en Chelsea, un barrio de Manhattan.

El hallazgo de los dos cuerpos ocurrió este sábado 30 de enero, cuando la Policía recibió un reporte para revisar el departamento, ya que la hija de la mujer aseguró que no podía contactarse con nadie dentro.

Cuando agentes entraron al departamento, encontraron a madre e hijo muertos en habitaciones separadas. Fuentes dijeron que las muertes no habrían sido resultado de un asesinato y que en realidad "habrían estado enfermos".

La madre del actor murió antes que él y había estado fallecida por varios días cuando fue encontrada. Por todo el departamento, autoridades encontraron botellas de aromatizante y varias botellas de Tylenol.

La Policía determinó que las botellas de aromatizante eran para disimular el olor del cadáver en estado de descomposición de Agnes, madre del actor. Se presume que falleció por causas naturales.

Por otro lado, aunque Wedell fue encontrado desnudo en su cama, se descarta hasta ahora que haya sido víctima de un crimen. La Policía ya había acudido en varias ocasiones al domicilio por el problema de alcoholismo del actor. La investigación continúa.

Fuente: NY Post