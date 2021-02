Actriz de 'Betty la Fea' pasa sus últimos años en el asilo tras la muerte de su único hijo

Bogotá, Colombia.- A pesar de que hace 20 años tuvieron un éxito estremecedor, los actores de la telenovela, Yo soy, Betty La Fea, siguen teniendo relevancia en el corazón de los fans que disfrutaron de este show televisivo.

Quien recientemente llamó la atención del público, fue la actriz, Dora Cadavid, quien interpretó el papel de 'Inesita' o 'Inés Ramírez', quien trabajaba como costurera en 'Ecomoda' y era la única que lograba el mal temperamento de 'Hugo Lombardi'.

También fue parte de 'El Cuartel de las Feas', donde llegó a ser como una figura materna para sus amigas al aconsejarlas y corregirlas cuando era necesario hacerlo.

A pesar de haber gozado de una gran fama, hoy en día Dora, a sus 83 años de edad, tomo la difícil decisión de irse a vivir a un asilo, después de que ocurriera la lamentable muerte de su hijo, Moisés Cadavid en 2012.

Desde este terrible acontecimiento, la artista perdió sus ganas de vivir, a pesar de que llegó a vivir junto a su nuera y nieta, optó por alejárseles para no ser una carga para ellas.

Tras esto, sus sobrinas la apoyaron para que encontrara un nuevo hogar en un asilo para adultos mayores, lugar en el que hoy en día descansa lejos del mundo del espectáculo y la farándula.

Mis sobrinas estaban muy preocupadas porque yo viviera sola y tú sabes que uno con esta edad no debe estar solo en ninguna parte y yo no quiero ser carga para nadie. Entonces ellas muy inteligentemente buscaron un lugar donde yo estuviera a gusto y aquí me lo encontraron", dijo la actriz.