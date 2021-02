"De lo que se libró Marlene Favela": Exesposo de la actriz presume a polémica chica

Canberra, Australia.- Marlene Favela y George Seely están a nada de cumplir un año separados donde hasta el momento ninguno de los ha revelado la situación de su divorcio, pero cada vez han dejado claro que son más libres, tal es el caso del ex de la actriz.

El padre de Bella ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, pues cuando cumplió sus 50 años, presumió estar muy bien acompañado de una chica a la cual solo se le alcanzó a ver un poco de su rubia cabellera y aunque parecía que todo acababa en solo sospechas, George le hizo frente a la verdad.

A través de su misma cuenta de Instagram es donde Seely compartió las primeras horas de este domingo, fotografías de una polémica chica que podría ser con la que estuvo celebrando su cumpleaños y probablemente su nuevo amor.

Aún cuando en la descripción de las distintas publicaciones el ex de Marlene no agregó palabra alguna, sus seguidores y algunos otros usuarios de Internet no han parado de atacar a la sospechosa mujer en la caja de comentarios, esperando que en un momento revelen quién es.

De lo que se libró Marlene Favela".

Como la mexicana ninguna, te diste un gran lujo".

Espero no sea su novia, parece su hija".

La próxima víctima, un hijo más a la vista".

