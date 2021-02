Vadhir Derbez sufre fuerte accidente en sus vacaciones: "No pude meter las manos"

Estados Unidos.- La famosa familia Derbez se tomó un día libre y se escapó a las montañas para disfrutar de un día de esquí sobre nieve. Momento que no desperdiciaron sus integrantes para divertirse, sin embargo, no estuvieron exentos de accidentes.

Tal es el caso de Vadhir Derbez, quien sufrió un percance cuando surcaba la nieve en Estados Unidos, pues a través de sus historias de Instagram publicó varios videos donde reveló que tuvo una fuerte caída que le lesionó parte de la frente y la nariz.

Lee también: ¡Los Derbez se desploman! Vadhir envía fuerte reclamo a su padre: "¡No mam...!"

En las imágenes se ve al joven 30 años con el rostro golpeado y explica que mientras esquiaba en una zona difícil, no tuvo problema alguno, pero cuando llegó a un terreno fácil, se confió y perdió el equilibrio, lo que se tradujo a un tremendo tropezón.

Te podría interesar: Aislinn Derbez conmueve las redes con tiernas fotos y envía emotivo mensaje a Vadhir

“Se me cruzó el esquí, la cosa más estúpida, y me fui de hocico, no pude ni meter las manos”, dijo Vadhir Derbez en las historias de su hermana, Aislinn Derbez, quien lo mostró ya con vendajes en la cara y con algún tipo de ungüento en las heridas.

Fuente: Instagram @aislinnderbez / @vadhird