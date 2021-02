¿Infidelidad? Lambda García da declaraciones sobre su ruptura con Luja Duhart

Ciudad de México.- El pasado 14 de febrero, trascendió ante los medios de comunicación, que Luja Duhart reveló, en redes sociales, haber terminado su relación con el actor y conductor de televisión, Lambda García.

Aunque poco se ha dicho desde entonces, muchos han buscado indagar sobre los motivos que los llevaría a haber una sorpresiva ruptura amorosa, la cual era de ejemplo en el mundo del espectáculo.

En su reciente encuentro con los medios, el conductor de Hoy, contó que mañana 23 de febrero, él y Luja explicarán todo, pues no desean que existan malentendidos.

Pese a que no dijo los motivos, el famoso negó rotundamente los rumores que se han esparcido de una infidelidad, pues hubo quienes señalaron una presunta tercera persona en discordia.

No, nunca ha habido, lo único que puedo decir es que es la relación más bonita y hermosa que he tenido, con mucho respeto, con más amor, más cariño, más todo, o sea yo no tengo nada malo que decir, ni una cosa complicada que objetar”, mencionó.