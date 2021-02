Actriz cambia a Televisa por TV Azteca y revela que fue rechazada para ser 'Teresa' por su físico

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Violeta Isfel, decidió sincerarse frente a las cámaras de Venga la Alegría y confesar que sí fue rechazada en un importante proyecto de Televisa por su aspecto físico.

La empresaria de hamburguesas confesó al matutino de TV Azteca que ella fue una de las tantas famosas que acudió al casting de Teresa, sin embargo, no se quedó con el papel porque no era una mujer curvilínea.

Te podría interesar: TV Azteca: Aurora Valle traiciona a Pati Chapoy y revela esto de Salinas Pliego

Me llamaron para la 'Teresa' que hizo Angelique Boyer y ese era el top de mi vida, pero yo no me iba a ver como 'Teresa' jamás y dije 'ah ok, ya entendí, ¿qué me hará falta? pues chich...'", dijo 'sin pelos en la lengua'.