¿La traicionó? María Antonieta de las Nieves revela qué causó su separación con Florinda Meza

Ciudad de México.- La emblemática actriz María Antonieta de las Nieves, mejor conocida por interpretar a 'La Chilindrina' en El Chavo del 8, rompió el silencio y reveló cuál fue la verdadera razón por la que se fracturó su relación con Florinda Meza.

Durante una entrevista para el programa de Yordi Rosado, la también locutora mexicana puso fin a los rumores y confesó que sus diferencias con la guionista y escritora se dieron en un aeropuerto.

"Al principio si nos llevábamos bien porque éramos las dos mujeres jóvenes y nos íbamos de compras juntas. Una vez me hizo una buena para jalarle los pelos. Llegamos de Argentina y no permitían traer sacos de pieles, uno lo eché enrollado hasta debajo de la maleta y encima otras cosas..."

"Si yo me llevo un saco puesto de pieles no van a decir nada, pero si me llevo uno aquí y otro allá adentro me la van a hacer de tos y me dijo: pues a mí no me hacen nada", contó.

Pese a que la mayoría creyó que la ruptura en su relación con Meza ocurrió en los foros de televisión por la importancia de un papel o un supuesto interés en Roberto Gómez Bolaños, en realidad ocurrió porque la seguridad del aeropuerto le quitó sus abrigos de piel.

"También ella se compró dos, llegamos al aeropuerto y paso, pero yo llevaba el chofer y ella se iba a ir conmigo. Estaba esperándola, pasa ella, le abren la maleta y se esponjan los pelos cuando no los apachurran, traía uno aquí grandote y otro adentro de la maleta..."

"Señora no puede usted traer dos abrigos de pieles, le dijeron. Y dice: ¿y por qué María Antonieta si, si ella lo trajo. Ahí creo que se cortó nuestra relación", agregó.

Por otra parte, 'La Chilindrina' reveló que el problema con 'Chespirito' inició cuando ella decidió hacer su propio programa Aquí está la Chilindrina.

Fuente: Canal de Youtube de Yordi Rosado