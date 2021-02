Derbez revela que Consuelo Duval no estaría en 'La Familia Peluche': "No había más, ni modo"

Ciudad de México.- Eugenio Derbez hizo una serie de revelaciones durante esta pandemia Covid-19. Habló sobre la participación de Consuelo Duval en el programa televisivo La Familia Peluche, específicamente sobre el personaje de 'Federica P. Luche'.

El famoso aseguró que lo que diría, quizá lo metería en problemas, pues en ese momento ni la comediante lo sabía. Durante su programa DesHecho en Casa, el actor sostuvo una conversación por videollamada con la actriz Regina Blandón, quien participó como 'Bibi' en la exitosa serie mexicana.

En la plática compartió cómo nació el proyecto y cómo fue integrando a los actores. Hasta que tocó el turno de explicar cómo llegó Consuelo Duval donde confesó que la famosa no estaba contemplada para el programa, pues querían para el papel a Dacia Arcaráz.

Explicó que la llegada de Consuelo Duval a la serie fue sólo por un accidente. "Te voy a contar una anécdota que nunca la he contando y ahorita que me dijiste lo del casting recordé. ¿Tú sabes que fue un accidente Consuelo Duval? Nunca se lo he dicho, ahora que lo vea me va a matar", reveló Derbez.

"Para el sketch de escena viene Dacia Arcaráz y en eso me dicen que no puede llegar, que tuvo un contratiempo, pero me dicen: Ya le hablé a Consuelo Duval, ¿qué opinas? Pues si es lo único que hay, pues ni modo", agregó el comediante.

Sin embargo, para Eugenio Derbez la llegada de Duval fue justa, pues Dacia no había llegado a la hora para hacer la escena. "Llegó, a Consuelo obviamente nunca le dijimos y se quedó. Resulta que el sketch lo hicimos y funcionó muy bien. Y ya cuando íbamos a hacer la serie fue cuando hicimos el casting de toda la familia", concluyó.

Fuente: Milenio