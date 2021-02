Consuelo Duval revive un desagradable y bochornoso momento en Unicable: "Me hice pipí"

Ciudad de México.- La actriz Consuelo Duval es sin duda una de las mujeres más transparentes y sencillas en el mundo del espectáculo, sobre todo cuando abre su corazón y comparte detalles de su vida personal en Netas Divinas.

Durante las diversas emisiones del programa de Unicable, la conductora hizo una desagradable y vergonzosa confesión al responder unas preguntas de 'Angela', el altavoz que organiza las dinámicas.

La idea era contar los secretos más incómodos que hayan vivido en algún momento las conductoras. Cuando toca el turno de Consuelo, esta responde que en una ocasión, se hizo pipí durante una cita romántica.

Me vi con el hombre, me hizo reír, me hice pipí y me aventé yo solita la cerveza encima...O sea, si me paraba, se iba a notar", detalló la conductora.