Humberto Zurita recuerda a Christian Bach por su aniversario luctuoso con emotivo mensaje

Ciudad de México.- Este viernes 26 de febrero, el actor, Humberto Zurita, recordó con mucho cariño a su fallecida esposa, la bella actriz, Christian Bach, quien cumple su segundo aniversario luctuoso este día.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el artista publicó una fotografía de quien fue su amada, además colocó un texto para honrar su memoria.

Christian: hace dos años que eres luz, universo, hilo, indeleble, ráfaga, paradoja de vida. Así vibras en mi corazón hoy y siempre. Flama eterna del amor", escribió Zurita.

El galán de telenovelas también añadió parte de la canción, Across the universe, de la famosa agrupación inglesa, The Beatles.

Como bien se sabe, Christian Bach desafortunadamente falleció el pasado febrero de 2019, por motivo de un paro respiratorio, aunque fue algo sorpresivo para el mundo del espectáculo, miles de fans aun lamentan su pérdida.

Fuente: Instagram @zuritahm