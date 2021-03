Golden Globes 2021: Lista de los galardonados como lo mejor del cine y televisión

Ciudad de México.- Tras dos meses después retraso, los galardones que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood se celebraron de modo virtual debido a la pandemia.

Las comediantes Tina Fey y Amy Poehler, fueron más encargadas de brindar las atenciones desde ciudades opuestas Nueva York y Los Ángeles, respectivamente.

Tres mujeres hicieron historia al ser incluidas en la categoría de dirección, la primera vez que más de una mujer ha sido nominada en ese apartado. Regina King, Chloé Zhao y Emerald Fennell compiten junto a David Fincher y Aaron Sorkin.

Los nominados y ganadores son escogidos por 87 miembros de la asociación, que en días recientes fue objeto de una campaña de boicotllamada #TimesUpGlobes luego de que se supo que ninguno de sus miembros es de raza negra.

La organización respondió que pondrá en acción un plan para incluir miembros negros y de otros orígenes tradicionalmente menos representados.

Fey y Poehler abordaron el tema en el discurso de apertura de la ceremonia: "La asociación está compuesta por 90 periodistas internacionales, ninguno negro. Un par puede que sean fantasmas y se rumora que el miembro alemán es una salchicha con una carita dibujada".

"Los premios son estúpidos", dijeron ambas. "Pero aún con cosas estúpidas, la inclusión es importante", dijo Fey, y luego exigió a la HFPA que cambien la composición de sus miembros.

Este año volvieron también los cuestionamientos de que las elecciones de los nominados y ganadores pueden verse influidas por promociones y obsequios de las compañías de producción, algo que la asociación ha negado.

Mejor actor secundario en una película

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Mejor actor secundario en una serie, miniserie o película para TV

John Boyega, Small Axe

Mejor actriz de televisión - musical o comedia

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Mejor largometraje animado

Soul

Mejor actor en una miniserie o película para TV

Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

Mejor guion - película

The Trial of the Chicago 7

Mejor actriz en una serie de drama

Emma Corrin, The Crown

Mejor canción original - película

lo Si (Seen)- The Life Ahead

Mejor banda sonora - película

Soul - Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

