Sandra Echeverría impacta las redes al compartir mensaje de amor propio

Ciudad de México.- Aunque Sandra Echeverría es vista como una de las figuras más bellas de la televisión, la actriz contó que no siempre la ha pasado del todo bien con su cuerpo, pues aún es víctima de las críticas del público.

Sin embargo, a través de su cuenta de Instagram, la joven aprovechó para crear conciencia al compartir una reflexión sobre el amor propio y la aceptación de sí mismo.

De chiquita siempre me dijeron que tenía que bajar de peso y ser talla 2, me traumaron y toda mi adolescencia traté siempre de bajar de peso. Después de tener a mi hijo me decían que tenía que subir de peso, que porque había bajado mucho. Total que uno nunca es suficiente para nadie", escribió.