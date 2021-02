¡Indignante! Actor de Televisa revela en 'Hoy' que sufrió acoso: "Me dieron un agarrón"

Ciudad de México.- Recientemente Adrián Di Monte, en una entrevista en exclusiva que dio para el programa Hoy, el famoso y guapo actor de Televisa reveló que hace unos años sufrió acoso por parte de un hombre que hasta se atrevió a sobrepasarse y agarrar una parte de su anatomía prohibida.

Di Monte ante lo que sucede actualmente, en el que actrices, influencers y muchas otras mujeres están rompiendo el silencio y hablando que fueron violentadas y abusadas por hombres, también habló al respecto y confesó que vivió un momento incómodo de esa índole.

El guapo galán de telenovelas confesó que hace unos años se encontraba en un antro con unos amigos y cuando fue al baño uno de los hombres que estaban en este se le acercó y le sujetó una parte prohibida de su cuerpo, por lo que reaccionó rápido y le dio un buen golpe.

Sí me pasó una vez en un antro, que cuando fui al baño pues que me agarran ahí, me agarran el pa... me agarran ahí, me dan un agarrón y la verdad sí me sacó de onda y la verdad es que sí le di un llegue a un wey y yo me quedé así, era la primera vez", recordó.