¡Lamentable! 'Cepillín' podría vivir en la calle si la situación por la pandemia no mejora

Ciudad de México.- Uno de los personajes más queridos de la televisión mexicana es Ricardo González, 'Cepillín', quien al igual que muchas de las celebridades de la farándula, no lo está pasando nada bien debido a la pandemia por Covid-19.

La crisis sanitaria obligó al medio artístico a cancelar espectáculos, por lo que 'Cepillin' tuvo que poner una pausa a la gira que llevaba a cabo por toda la República Mexicana y ciudades de Estados Unidos donde se presentaba con su circo, show que comparte junto a sus hijos Ricardo González, 'Cepi' y Roberto González, 'Franky'.

Lee también: Tras vender hasta su moto, Benito Castro recurre a préstamos para sobrevivir a la pandemia

Este jueves, 'Cepillín' ofreció una entrevista al programa de TV Azteca, Venga la Alegría, donde narró su situación y la forma en la que la pandemia lo ha afectado, pues incluso la crisis lo llevaría a perder su casa.

Si se retrasa después de abril, a mí ya me llegó la soga al cuello. Yo, en mi caso, había ahorrado unos centavitos, pero somos cuatro familias las que atendemos de 'Cepillín', de 'Cepi' y de 'Franky', entonces voy a retrasar esto el tiempo que dure. Yo no me voy a retirar porque sino tendría que vender la casa para poder vivir en una casa de renta".