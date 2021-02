'007 arácnido': Tom Holland le dice adiós a 'Spider-Man' para ser el nuevo 'James Bond'

Estados Unidos.- El famoso actor de Hollywood, Tom Holland, reveló que entre sus futuros proyectos se encuentra personificar al mítico 'James Bond', recalcando que es uno de sus más grandes sueños ahora que pudo cumplir ser 'Spider-Man' e ingresar en el MCU, en el que aparentemente le quedan más años.

El interprete del superhéroe arácnido en una reciente entrevista dijo que quería interpretar al famoso 'Agente 007', resaltando que se veía muy bien de traje negro, uno de los atuendos característicos del personaje que por más de 25 años domina las historias de espionaje.

Recordemos que desde hace un año s confirmó que Daniel Craig se retiraría del personaje y por ello se comenzó la búsqueda de un nuevo espía, entre los cuales sobresalieron los nombres como Tom Hiddleston, Henry Cavill e Idris Elba, mismos que hasta el momento no han dado más indicios de su participación.

Sin embargo, el reconocido actor de Hollywood destacó que todavía tiene muchos proyectos en puerta que ajustan demasiado su agenda, señalando que tienes dos aparte de su participación en Marvel como el 'Hombre Araña', Caos el Inicio, y Uncharted, la que podría ser una franquicia de varios años según su éxito.

Tengo dos papeles que interpretaré en los próximos años que me entusiasman mucho, pero todavía no puedo hablar de ellos. Pero quiero decir, en última instancia, como un joven británico que ama el cine, me encantaría ser James Bond. Así que, ya sabes, sólo lo pongo sobre la mesa. Además, me veo bastante bien usando traje", expresó Holland.