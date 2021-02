Luto en Hollywood: Muere famoso actor de 'Star Trek' que hizo historia al ganar un Oscar

Estados Unidos.- El actor Christopher Plummer, recordado por su papel en el exitoso musical de 1965 La Novicia Rebelde, perdió la vida este viernes 5 de febrero a los 91 años de edad.

La noticia sobre el deceso del versátil actor canadiense fue confirmada por su esposa Elaine Taylor, quien explicó que el ganador del Oscar por la cinta Beginners murió en su casa de Connecticut, Estados Unidos.

"Chris era un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales a la antigua, un humor crítico y musicalidad en sus palabras. Era un tesoro nacional profundamente orgulloso de sus raíces canadienses", dijo su amigo y representante Lou Pitt al diario Deadline Hollywood.

Además de La Novicia Rebelde y Beginners, Christopher Plummer será recordado por sus trabajos en La caída del Imperio Romano, Jesús de Nazareth, Somewhere in Time, Star Trek VI: Aquel país desconocido y Up, entre muchos otros.

Aunque siempre fue un actor reconocido y con una prolífica carrera, fue hasta 2012 en que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le entregó el premio Oscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto a los 82 años.

Al ganar la estatuilla, se convirtió en el hombre más veterano en obtener el premio. Años más tarde, volvió a ser nominado por la película All the Money in the World, dirigido por Ridley Scott.

Fuente: Agencia México e Infobae