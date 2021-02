¿Se irá del país? Aleida Núñez revela que buscaría mudarse lejos de la CDMX por esta razón

Ciudad de México.- La famosa actriz de Televisa, Aleida Núñez, sorprendió a todos en su reciente encuentro con los medios de comunicación, luego de revelar que contempla seriamente mudarse fuera de la Ciudad de México.

Según confesó la artista, acababa de volver de unas vacaciones en la playa, donde se permitió estar cerca de dos meses, pues pudo llevar a la perfección su negocio sobre venta de leggins en línea.

Me fui dos meses de viaje a la playa y ya estoy pensando seriamente en que me voy a ir a vivir a la playa, porque después de esos dos meses, estuve trabajando con mi negocio de venta en línea con mi negocio de leggins desde allá, entonces estuve súper relajada así que, a lo mejor, luego les doy la noticia de que me voy", dijo la artista.