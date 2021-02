Luego de casarse en pandemia y ocultar su embarazo, Camila Fernández realiza baby shower

Ciudad de México.- La hija de 'El Potrillo' que se casó en plena pandemia, Camila Fernández, sigue haciendo de las suyas pues a pocos días de revelar su avanzado embarazo, las medidas de prevención de su parte siguen siendo mínimas.

Faltan aproximadamente dos meses y medio para que Camila de a luz; razón por la cual, ante la gran curva de contagios, decidió realizar un baby shower.

La sorpresa fue que la hija de Alejandro Fernández no fue la primera en revelar las fotografías del evento, sino Sissi, una de sus primas que estuvo detrás de la organización y que también se encuentra embarazada.

En la fotografías no agregaron palabra alguna, solo dejaron verse Camila, su hermana América, Sissi y su otra hermana, para así no informar que el evento se realizó a puerta cerrada y solo con pocos Fernández, aunque hasta el momento no han brindado más detalles.

Fuente: Instagram @sissifdz21