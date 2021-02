TV Azteca, de luto: Integrante de 'VLA' revela muerte de su padre y rompe en llanto

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 8 de febrero se vivió un desgarrador momento durante Venga la Alegría debido a que un integrante del programa anunció la desgarradora muerte de su padre y se conmovió hasta las lágrimas.

La experta en psicología, Jennifer Nacif, quien tiene años colaborando con TV Azteca, reveló que su papá había perdido la vida en mayo de 2020 por la depresión que sufría a causa de la pandemia.

La también especialista en comportamiento humano se encontraba dando tips y recomendaciones junto a Sergio Sepúlveda para evitar que el adulto mayor se sienta solo ahora que no puede recibir visitas ni tampoco salir de casa por el Covid-19 y esto la hizo recordar qué fue lo que le pasó a su padre.

Un ejemplo muy claro es mi papá... se murió no por Covid-19, sino porque se sentía solo, muy preocupado y sí íbamos a visitarlo, y te voy a decir algo, no lo abracé antes de morir, no dejen que eso pase, tomen precauciones pero no los dejen que mueran en vida", dijo con la voz destrozada.