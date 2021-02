La cinta mexicana 'Ya no estoy aquí', a un paso de quedar nominada a los Oscar

Los Ángeles, California.- La entrega de los Premios de la Academia cada vez está más cerca, por lo que conocer qué películas quedaron como semifinalistas para lograr la tan esperada nominación es tan expectante como el resultado final de la lista definitiva.

Una buena noticia es que, entre las categorías recientemente anunciadas, la cinta mexicana Ya no estoy aquí, del director Fernando Frías, figura en la categoría de Mejor Película Extranjera, lo que acerca a México un poco más a la nominación más importante de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La cinta, que cuenta con la producción de la plataforma de streaming Netflix, aborda la historia de un conjunto de jóvenes que forma parte de 'Los Terkos', un grupo de amigos que disfruta de la cumbia rebajada. 'Ulises', personaje principal del filme, enfrenta un problema con los grupos delictivos de la zona, por lo que se ve obligado a huir de Nuevo León a Nueva York.

El largometraje que se encuentra entre las cintas semifinalistas para lograr la nominación, pasará a la siguiente ronda de votación donde se definirá a los finalistas, los cuales serán revelados el próximo 15 de marzo y pelearán por la presea el 25 de abril, fecha en que la premiaron se lleve a cabo.

La cinta mexicana compite con títulos como Quo Vadis, Aida? (Bosnia y Herzegovina), The Mole Agent (Chile), Charlatan (República Checa), Another Round (Dinamarca), Two of Us (Francia), La llorona (Guatemala), Better Days (Hong Kong), Sun Children (Irán), Nigth de los Reyes (Costa de Marfil), Esperanza (Noruega), Colectiva (Rumania), ¡Queridos Camaradas! (Rusia), A Sun (Taiwán) y El hombre que vendió su piel (Tunisia).

Otras categorías reveladas son Mejor Documental, en donde se encuentran cintas como All in: The fight for Democraty, Boys State, Collective o Gunda, por mencionar algunos.

En tanto, como Mejor Canción Original se encuentra 'Turntables' (All in: The fight for Democraty), 'Mira lo que has hecho' (Belly of the Beast), 'Never Break' (Giving Voice) o 'Fight For You' (Judas y el Mesías Negro).

En la categoría de Mejores Efectos Visuales se encuentran cintas como Aves de presa y la emancipación fantástica de una Harley Quinn, Inyectado en sangre, Amor y Monstruos, Mank, Mulán o Bienvenido a Chechenia.

Otras categorías reveladas son: Mejor Cortometraje de animación, Mejor Documental Breve, Mejor Cortometraje de Acción en Vivo, Mejor Maquillaje y Peinado y Mejor Puntuación Original.

Aquí puedes consultar la lista completa de los semifinalistas en la reciente revelación de categorías rumbo a la 93 entrega de los Premios Oscar.

Fuente: IndieWire, The Academy, Infobae