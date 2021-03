Actor de Televisa revela en 'Hoy' la trágica situación en la que murió su madre, Isela Vega

Arturo Vázquez revela que, por falta de medios, Isela Vega no será sepultada. Foto: Internet

Ciudad de México.- Tras la repentina muerte de la actriz Isela Vega, a sus 81 años de edad, el actor de Televisa Arturo Vázquez, apareció en la agencia funeraria donde se velan los restos de su madre, quien perdió la vida a causa de un cáncer que fue detectado hace apenas un mes.

El actor se mostró agradecido por las muestras de cariño para su famosa madre, además, reveló que terminar la filmación de la cinta Limbo del productor Alejandro González Iñárritu, habría sido la última voluntad de la artista.

Su última voluntad la verdad era terminar su película, hacer su película con Alejandro, ya tenía todo preparado", contó entre lágrimas en entrevista para el programa Hoy.

De la misma manera, Arturo reveló que su familia aún no decide que sucederá con los restos de su madre. "No tenemos los medios ni el lugar en el panteón, en ningún panteón, nunca planeamos eso, nunca lo hablamos, creo que se va a cremar, que es la manera más usual en estos tiempos".

En este contexto, Vázquez aseguró que si contara con un lugar donde pudiera enterrar los restos de la longeva actriz, no dudaría en hacerlo. Asevera que si él tuviera un lugar en el panteón, evidentemente dispondría de él para darle cristiana sepultura a su progenitora.

"La ANDA tiene un lugar en el panteón, pero junto a Jorge Negrete, por cierto, yo creo que a mi mamá… no sé si le hubiera gustado estar con estas personalidades machos ¿verdad?, y junto a Alberto Aguilera, yo creo que, junto a Alberto (sí), aunque muchos dicen que no está muerto, yo creo que se hubiera manifestado si hubiera sabido de esta situación, no sé", agregó.

De la misma manera, el artista contó que Alberto Vázquez le ha brindado todo su respaldo en este difícil momento, pues asegura ha manifestado su apoyo mediante audios; además, señaló que su madrastra, abuelo y un tío, habían fallecido de lo mismo.

Finalmente, Arturo confirmó que fue el pasado 9 de febrero cuando la actriz se enteró que padecía cáncer, y que empezaba con su tratamiento para combatir la enfermedad que lamentablemente le quitó la vida.

Tomó 3 quimioterapias que fueron las últimas el jueves, sábado y domingo (de la semana pasada), y de ahí ya se hizo el desenlace", remató.

Fuente: Agencia México