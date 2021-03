Natalia Téllez acusa a conductor de TV Azteca por cometer un delito contra actriz de Televisa

Ciudad de México.- El pasado 8 de marzo, Día de la Mujer, la conductora Natalia Téllez, lanzó un poderoso mensaje en defensa de Alejandra 'La Bogue', tras los supuestos ataques transfóbicos de Horacio Villalobos.

Durante una de las transmisiones de Netas Divinas, en Unicable, la presentadora dedicó una reflexión para hacer un llamado a la inclusión y defender a la comunidad trans.

Lee también: Integrante de 'RBD' habría destrozado la vida de Natalia Téllez: "Yo estaba hecha mie..."

En estas fechas donde se conmemora lo femenino y a la mujer, es importante que abracemos a las trans, a esas mujeres por decisión".

La también actriz defendió a quien considera una de sus grandes amigas y lamentó que Villalobos utilice su espacio para menospreciar a la comunidad trans y señaló que estos comentarios malintencionados, lamentablemente, generan un impacto en el público.

Desproteges a todas las niñas trans que a lo mejor están en una provincia viviendo en una sociedad completamente machista, completamente desprotegidas y creo que ese tipo de comentarios incitan al odio, a la violencia", comentó.

Nat señaló que Horacio Villalobos está cometiendo un delito al referirse a 'La Bogue' con el nombre que ella usaba cuando no había decidido su identidad de género.

"Se llama dead name, al nombre que utilizabas cuando no habías decidido tu identidad de género y creo que usarlo con sorna, con violencia y con crueldad no solamente es muy triste...sino lo dejan de hacer por ética y moral, que lo dejen de hacer porque es un delito", sentenció.

Podría interesarte: Natalia Tellez confiesa que a sus 16 años estuvo a punto de dejarlo todo por amor

.@Natalia_Tellez invita a respaldar a las mujeres trans y reflexiona sobre los comentarios malintencionados que ha recibido @laboguebo5, enviando un poderoso mensaje de inclusión uD83DuDC4FuD83CuDFFBuD83DuDC4FuD83CuDFFB #NetasDivinas, miércoles a las 9:30 p.m. por #Unicable pic.twitter.com/0VDW5szY7D — Netas Divinas (@netas_divinas) March 12, 2021

Finalmente, la exconductora de Telehit cerró su reflexión con motivo del Día de la Mujer exhortando al público a arropar a las mujeres trans que son una parte importante de la lucha feminista.

Ante esto, en redes sociales, la conductora recibió algunas críticas por defender a su amiga, en donde la acusaban de convertir un pleito "personal" en un señalamiento de transfobia.

Al respecto, Téllez no se quedó callada y respondió contundente a sus detractores, dejando claro que la transfobia debería de estar fuera de todo discurso.

Triste que no puedas analizar la calidad y empatía de los espacios que le da @Horacitu a la comunidad, la transfobia tendría en definitiva estar fuera de discusión (y por supuesto fuera de cualquier discurso) https://t.co/zm0tdUplvI — Natalia Tellez (@Natalia_Tellez) March 12, 2021

Fuente: Radio Fórmula