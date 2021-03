¿Ya no le gusta? Belinda busca convencer a Christian Nodal de 'hacer algo' con su apariencia

Ciudad de México.- Los cantantes Belinda y Christian Nodal se han convertido en la pareja del momento, pues ambos artistas aprovechan cada oportunidad para gritar su amor a los cuatro vientos su amor, sobre todo en sus redes sociales.

Esta vez fue la bella intérprete de Ángel, quien no desaprovechó la oportunidad para comentar una nueva publicación de su famoso novio, en donde se muestra descansando y con un porte muy galán.

Al parecer, ambas estrellas continúan en Barcelona, luego de que hace unos días lo dieran a conocer y los edificios retratados por él muestran la tradicional arquitectura del país español.

En la imágenes se ven a Christian fumando y meditando, ,mientras aparece con un nuevo corte de cabello, por lo que Beli de inmediato le demostró su amor con candentes y románticos comentarios.

Lo que más llamó la atención fue que la linda rubia, aprovechó para pedirle a Christian que se deje el pelo largo, incluso pidió la opinión de las chicas, fans de él.

Te ves tan guapo con el pelito largo amo ese look. No se que opinan chicas, ¿verdad que se ve muy guapo así con esos chinitos? ¡Comenten para que se lo deje así y no se lo corte!", escribió.