Familia Nodal, de fiesta: Madre de Christian Nodal recibe anillo de compromiso

Ciudad de México.- Cristy Nodal, madre de Christian Nodal, recientemente empleó su cuenta de Instagram para revelar que durante una romántica cena, frente al mar, recibió un precioso anillo de compromiso del amor de su vida, sin duda un motivo para que el cantante regrese a México.

Tal parece que Cristy muy pronto podría sorprender con un vestido de novia, pues por tercera ocasión se comprometió y lo presumió con orgullo y felicidad en su cuenta de Instagram con un bello video en el que se ve el especial momento.

La madre del intérprete de Adiós Amor, mostró el momento en el que el padre de sus tres hijos y esposo desde hace 23 años, Jaime González, por tercera ocasión le entregó un anillo, destacando que era la primera vez que se arrodillaba al pedirle matrimonio, dado que él quería hacerlo al tener la joya adecuada.

¡Gracias vida por siempre hacer de mi vida y todos los días especiales! Recuerdo el primer anillo de compromiso que me diste, el cual lo tuvimos que empeñar porque era eso o no comer. ¡Pero prometiste un día darme el más bonito del mundo! El que para ti yo me merecía, nunca te pusiste de rodillas para dármelo, ahora entiendo que fue la promesa que tú te hiciste, no hacerlo hasta poder darme el que tú tenías siempre en mente para mi, te amo", escribió Cristy.