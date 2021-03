Tras ser agredida por Eleazar, Tefi Valenzuela habla de la libertad del actor de Televisa

Ciudad de México.- Después de estar varios meses preso por haber agredido, golpeado y casi estrangulado a su entonces pareja, Tefi Valenzuela, el actor Eleazar Gómez tuvo la sentencia de libertad condicional por tres años, a lo que la cantante reaccionó y en Instagram habló sobre la liberación del actor de Televisa.

Valenzuela en noviembre del 2020 interpuso una denuncia de violencia doméstica, después de que el actor la hubiera golpeado en plena disputa de pareja, la cual fue tan fuerte que los vecinos llamaron a las autoridades y se llevaron esposado a Eleazar.

View this post on Instagram

Tras más de cuatro meses encarcelado por violencia, finalmente se realizó el juicio en contra de Gómez, el cual aceptó su culpabilidad de los cargos puestos en su contra, por lo que el juez dictó la sentencia de libertad condicional por tres años y terapia, con lo que la cantante se dijo conforme, pues se hizo "honor a la verdad".

De igual manera dejó en claro que no se arrepiente de haber levantado la denuncia y pasar por este proceso, y espera que a partir de ese momento cada vez sean más mujeres que se atrevan a alzar la voz, pues este tipo de situaciones deben de detenerse y aunque no cambia la historia personal, evitará que le pase a alguien más.

Obtuvo su libertad condicional, tendrá que ir a sus tres años de terapia, yo siempre dije que me iba a conformar con lo que el juez dijera, así que no voy a decir lo que me parece justo o no, yo dije que todo lo dejaba en manos de la justicia y si esas son las medidas que ellos consideraron, pues me va a tocar aceptarlas", dijo.