Natasha Dupeyrón comparte mensaje sobre el poder del feminismo y el aborto legal

Ciudad de México.- A pocos días de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la actriz Natasha Dupeyrón compartió en su cuenta personal de Instagram un mensaje sobre el poder del feminismo y su postura sobre el aborto legal.

El post que realizó es una fotografía suya en donde se le ve mirar al cielo, vestida con ropa casual, sin maquillaje, y lo más llamativo: un paliacate verde en el cuello con la leyenda: "Aborto legal ya".

La actriz de 29 años siempre ha mantenido la misma postura respecto a sus ideales feministas, pues ha alzado la voz en varias ocasiones mostrándose a favor del aborto legal y en lucha contra la violencia de género, por lo que también se le ha visto en movilizaciones como la marcha del pasado 8 de Marzo del 2020.

Unas semanas atrás Dupeyrón compartió que fue víctima de violencia de género; pese a que no reveló el nombre de su agresor sus seguidoras aplaudieron la valiente acción.

Hoy me atrevo a decirlo en voz alta, no es fácil saberte víctima, no es fácil vivir un abuso y entonces no te juzgues si todavía no puedes hablar, necesitamos mucho trabajo personal y mucho amor a tu gente, todo a su debido tiempo. Gracias a todas las chicas que hablan y denuncian", reveló.