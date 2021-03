¿Aracely Arámbula? Desde TV Azteca, ex de Luis Miguel confiesa que añora volver a verlo

Ciudad de México.- En una entrevista para el programa de Pati Chapoy, una expareja de Luis Miguel reveló el motivo por el cual añora rencontrarse con él. Aunque todo apunta a la madre de sus hijos, no es Aracely Arámbula quien se confesó sino, otra reconocida intérprete.

Ya es del dominio público que la actriz Lucía Méndez sostuvo una relación amorosa con 'El Sol', cuando el cantante aún era menor de edad.

Lee también: "Lucía Méndez versión joven": Rostro de Ninel Conde deja en shock a Instagram

Recientemente, la también cantante reveló que, dejando al lado su tórrido romance, su interés por volver a ver a 'Luismi' es muy grande, pues confesó que desearía invitarlo a formar parte de su nuevo proyecto.

En este contexto, la artista fue cuestionada por los reporteros de Ventaneando en TV Azteca, sobre la posibilidad de que aspire a integrar al intérprete de La Incondicional a la lista de invitados a su programa de entrevistas Lucía Méndez presenta.

¡Claro!, ¡cómo no!, me encantaría tener esa charla con él, porque aparte yo lo quiero mucho, y cuando nos tratamos y salimos, fue una relación muy divertida. Sí, sí voy a tratar de tener al 'Sol'", declaró, destacando el cariño y aprecio que tiene por Luis Miguel

También te podría interesar: Lucía Méndez confiesa de su amorío con Luis Miguel: "Del más guapo pasé al feo"

View this post on Instagram

A inicios de este 2021, Lucía Méndez contó en una charla con Yordi Rosado algunos detalles de su noviazgo con el famoso cantante, asegurando que fue engañada por él con respecto a su edad.

Llegó un momento en que Luis Miguel era tan amable, tan guapo, tan atento, tan todo, que sí caí. Anduvimos como 3, 4 meses y yo me sentía rara, porque le llevaba aparentemente 10 años y no era así: él tenía 17, me engañó porque me dijo que tenía 20", comentó.