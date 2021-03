¿La decepciona? Juan de Dios Pantoja hace llorar a su mamá al revelarle esto

Ciudad de México.- Juan de Dios Pantoja vio su cuenta de Twitter como una salida a la escena que vivió junto a su madre, pues recibió de la persona que es su apoyo incondicional una sorpresiva reacción que no imaginaba que pasaría.

El youtuber que se encuentra preparando nueva música y distintas colaboraciones, decidió mostrar a su mamá el inédito videoclip que corresponde a uno de los tantos temas que estrenó en Tiempos, su nuevo y primer disco que ya logró aparecer en el Times Square.

Por lo que aprovechó sus redes sociales para externar a sus fans que la respuesta que recibió al revelarle el material a su mamá fue realmente increíble, pero dejó en duda sobre si la reacción se interpretaba como buena o mala.

"Le enseñé a mi mamá el video oficial de No Goza y se puso a llorar", escribió JD Pantoja para prevenir a sus seguidores sobre lo que podría ocasionar cuando por fin decida lanzarlo en sus distintas plataformas digitales.

Le enseñe a mi mamá el video oficial de NO GOZA y se puso a llorar uD83DuDE10 — Juan De Dios Pantoja uD83DuDC8E (@Juandedios_P) March 4, 2021

Cabe destacar que la canción no lleva una historia basada en hechos reales, sino que incluye a las cosas de la vida que muchas veces se arriesgan para poder disfrutar de algunas otras, pues una de las partes que más menciona es: "El que no baila, no peca y no goza".

