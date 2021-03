Tras despido de TV Azteca y 'veto' de Televisa, Chef Benito arremete contra 'MasterChef'

Ciudad de México.- Tal parece que el famosos Chef Benito Molina, se encuentra molesto con los productores de MasterChef, pues después de haber sido despedido de TV Azteca y supuestamente ser vetado de Televisa, el exjuez del reality de cocina arremetió en su contra por un video de TikTok.

El pasado 2020, antes del inicio de MasterChef, se reveló que Molina ya no había sido contratado por TV Azteca y se comenzó el rumor que sería porque estaría alistando proyecto en Televisa, pero poco después Álex Kaffie aseguró que los ejecutivos de San Ángel no lo querían y le habían puesto el tan famoso veto a su persona.

Varios de los concursantes del programa del Ajusco hicieron un video para TikTok en el que realizan el remix de La Maldita Lisiada, con Itzel Paniagua sentada en una silla de ruedas, siento Adriana Salcedo quien le reclame por besarse con 'Nandito', interpretado por Erubiel Sosa.

Ante esto, el famoso chef empleó su cuenta de Twitter para quejarse respecto a lo sucedido, diciendo que no entendía como podían caer así y estar haciendo esa clase de cosas y pidió que no se le volviera etiquetar en nada que tuviera que ver.

¿En que momento sucedió esto? Un programa que logró entusiasmar a las familias mexicanas, al rededor de la cocina cada domingo. Ahora hace TikToks llamándole: 'Maldita lisiada' a una persona que aparenta estar en silla de ruedas. No entiendo nada, por favor no me etiqueten", expresó.