¿A la cárcel? YosStop explota en VIDEO tras acusación de pornografía infantil y violación

Ciudad de México.- La polémica youtuber Yoseline Hoffman, mejor conocida en redes sociales como YosStop, rompió el silencio a través de su canal de YouTube luego de que fuera denunciada por pornografía infantil y violación equiparada.

En pleno Día Internacional de la Mujer, la influencer mencionó que ha sufrido un "linchamiento mediático" y que, como parte del gremio femenino, también merece ser escuchada y contar su versión de los hechos por lo que se le señala.

"Un fenómeno de linchamiento mediático con un nivel de desinformación increíble", continuó Hoffman.

Explicando la finalidad de los videos que realiza en la plataforma digital, YosStop destacó: "Este canal es de crítica social. Todo lo que comento es con el fin de dejar un mensaje, una moraleja, algo que les sirva, que los haga reflexionar y pensar. Dicen que yo compartí un video 'Nopor' y que también lo tenía almacenado. Repito: mi contenido se basa en temas que ya están en redes sociales. ¿Dónde yo compartí ese video?".

Posteriormente la youtuber indicó que por recomendación de sus abogados no puede hablar mucho sobre la denuncia que existe en su contra por violación equiparada y pornografía infantil, aunque subrayó:

Yo no almacené ni compartí ese video por ningún lado y por el cual se me está denunciando injustamente".

De la misma manera, Yoseline agregó: "Aquí yo expreso mi opinión y punto de vista. Si a alguien no le gusta, está bien. Con los años mi contenido ha evolucionado. Esto fue como jugar un teléfono descompuesto. Tomaron un fragmento de mi video y con la magia de la edición, pum: desinformación. Me pintan como una villana. Quieren dañarme mediáticamente".

Inclusive, Hoffman manifestó que es la única que está siendo estigmatizada públicamente por este caso: "Usaron mi cara para la denuncia. ¿Dónde están las caras de los agresores? A ellos no los comparten".

No me burlé de la violación, pero aun así yo le ofrecí mi ayuda, mis medios para ir contra los agresores. Ella aceptó. Nunca mandó su denuncia. No existía, no existió hasta hace una semana. Confío en las autoridades".