¡Se tuvo que disfrazar! Carmen Salinas ya recibió ambas dosis de la vacuna contra Covid-19

Ciudad de México.- Carmen Salinas, actriz mexicana, política y empresaria teatral, ya recibió su segunda dosis de la vacuna contra el virus Covid-19; sin embargo, contó a los medios que tuvo que disfrazarse para poder inyectarse en el centro anti-covid, pues quería pasar sin 'fama' y desapercibida entre la gente.

En entrevista con el programa matutino Hoy de Televisa la famosa comentó que se sintió en una escena de película, ya que con el propósito de que nadie la reconociera y le pidiera autógrafos, se puso hasta peluca.

Ya tengo las dos vacunas… Me puse una peluca, no me maquillé nada, ni los ojos. Me puse unos lentes negros. Nadie me reconoció. Yo no iba a retratarme, yo iba como ser humano, con la esperanza de la vacuna para que nunca me enferme de esa cosa" reveló la actriz.