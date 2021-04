Luto en Televisa: Muere a los 81 años el actor Patricio Castillo por afección pulmonar

Ciudad de México.- Una triste noticia se cierne sobre el mundo de la actuación con el fallecimiento de Patricio Castillo a los 81 años de edad. Sue muerte fue confirmada por la conductora Roxana Castellanos en el programa Cuéntamelo Ya!

La querida estrella que participó en cintas como Amores perros (2000), Mecánica nacional (1972) y Más sabe el diablo por viejo (2018) ingresó al hospital desde el domingo 11 de abril debido a una afección pulmonar.

Aunque se vertieron rumores sobre que el histrión padecía COVID-19, estos fueron desmentidos por Haunani Ruíz, su esposa. Respecto al estado de salud mencionó que se encontraba grave debido al cáncer que pulmón que padecía desde hace varios años.

Tuvo una baja de saturación y todo mundo corriendo de: 'Covid, covid'. Gracias a Dios no fue así, este es un hospital no Covid, no es Covid. Pero también es algo delicadito, es una afección pulmonar que mi marido trae desde tiempo atrás y que ha requerido esta hospitalización" detalló en una entrevista para el programa 'Hoy'.