¿Pleito por la herencia? Actor de Televisa da detalles del testamento que dejó Isela Vega

Ciudad de México.- Las diferencias entre los hermanos Arturo Vázquez y Shaula Vega continúan a más de un mes de la muerte de su madre, la primera actriz de Televisa Isela Vega, quien perdió la vida víctima del cáncer.

Como se recordará, tras el lamentable fallecimiento se revivieron las rencillas entre Arturo y Shaula, además de que se especuló que la intérprete de 100 días para enamorarnos se había llevado una camioneta que pertenecía a su reconocida madre.

Tras esta delicada situación familiar, Arturo habló sobre el testamento que dejó doña Isela Vega durante una entrevista para el programa De Primera Mano.

No se ha leído, pero sí lo hay (testamento). Mi mamá dejó dispuesto que fuera 50-50 todo y lo que menos quiero son problemas. Quiero que la casa, hasta ahorita no he podido a verla, pero que preserve la esencia de mi mamá, que todo lo que esté ahí esté en su lugar, que la respeten”, expresó Vázquez.

Pese a que no tiene una buena relación con su hermana, el actor aseguró que no habrá un pleito entre ellos por la herencia.

Gracias a Dios no va a ser tan complicado porque, precisamente en una entrevista que vi de mi mamá, todo lo que ella tuvo nos lo dio en vida y es verdad. Ella no dejo mucho como para tener un pleito legal o por dinero porque el dinero es la semilla de la discordia. No va a haber tanto problema porque no dejó muchísimo dinero y dejó la casa de Acapulco”, detalló.