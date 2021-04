De Televisa a los Oscar: Katy Jurado y los demás mexicanos que fueron nominados al galardón

Ciudad de México.- En sus más de 70 años siendo de las entregas de premios más codiciada por el mundo del espectáculo, en la alfombra roja de los Oscar han desfilado varios actores, directores, productores, escritores y diseñadores mexicanos, como lo fue Katy Jurado, una primera actriz de Televisa que brilló en la época de Oro.

Este 2021 la entrega de la dorada estatuilla está a muy pocos días de suceder, por ello el público ya comenzó con sus apuestas sobre quienes ganaran y los mexicanos sin duda apoyan en un 100 por ciento a los tres compatriotas nominados este año.

Los ingenieros de sonidos que figuran en la lista son Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés, en la categoría como Mejor Sonido por el filme Sound of Metal, la cual es por parte de Amazon Studios, misma en la que también se encuentran sus colegas, Nicolas Becker y Phillip Bladh.

Pero ellos no son los primeros en figurar en los Oscar, pues desde los años 50 actrices, actores y directores han pasado por esa lista, como Yalitza Aparicio en el 2019 por Roma.

Otra gran celebridad fue Katy Jurado, quien debutó con el filme No Matarás a Chano Ureta en 1943, producida por Televisa, comenzando una carrera exitosa que culminó en Hollywood, después de ser descubierta por Budd Boetticher, siendo su primera participación en Bullfighter and the Lady, en 1953, aunque no fue hasta 1954 como mejor actriz de reparto por su actuación en la cinta Broken Lance, siendo la primera actriz en representar a México en esta categoría.

Aquí otros mexicanos con nominaciones y premios Oscar.

Rodrigo Prieto: Director de fotografía que en el año 2005 fue nominado por El Secreto en la Montaña, en 2016 con Silencio y la más reciente en el 2019 con el filme El Irlandés ambas de Martin Scorsese.

Mayes Rubeo: Diseñadora de vestuario que estuvo a punto de ganar una estatuilla en el 2009 con Avatar, sin embargo, no fue hasta 10 años después, en el 2019 que la obtuvo gracias a Jojo Rabbit, de Taika Waititi, en la categoría mejor diseño de vestuario.

Emmanuel Lubezki: Director, productor y fotógrafo que a lo largo de sus más de 30 películas obtuvo 8 nominaciones al Oscar, ganando solo 3 de ellas gracias a El Renacido, Birdman y Gravedad.

Emile Kuri: Diseñador de producción que se convirtió en el primer mexicano en ser acreedor de una estatuilla con La Heredera en 1949, además de tener el récord cómo el mexicano con más nominaciones al haber obtenido ocho.

Salma Hayek: Una de las actrices mexicanas que más éxito ha logrado en Hollywood, principalmente por protagonizar Frida Kahlo en el 2002, con la que recibió la nominación al Oscar como mejor actriz.

Anthony Quinn: Fue un famoso actor que se convirtió en el primero en ganar dos Oscar como mejor actor gracias a las películas Viento Salvaje y Zorba.

Guillermo del Toro: Es uno de los cineastas, director, guionista, productor y novelista que obtuvo sus primeras seis nominaciones con El Laberinto del Fauno, tras lo que siguió triunfando, pero hasta en 2017 que se estrenó La Forma del Agua, ya que obtuvo 13 nominaciones, entre las cuales se perfiló como Mejor Película y Mejor Director, obteniendo cuatro.

Alfonso Cuarón: Famoso productor y director se volvió de los más importantes gracias a Y Tu Mamá También, película que le logró conseguir la nominación al mejor guión original en el 2002, volviendo a la alfombra roja de los galardones con Roma, obteniendo 5 nominaciones y entrando tanto en la categoría de Mejor Película como en la de Mejor Película Extranjera, consiguiendo la estatuilla en esta última.

Alejandro González Iñarritú: Cineasta, guionista, productor, locutor y compositor mexicano, que obtuvo su primera nominación gracias a Amores Perros en el año 2000 como mejor película extranjera, tras esto siguió cosechando éxitos y obteniendo más nominaciones, pero fue en el 2015 que tuvo su mejor años al recibir 12 nominaciones con El Renacido, ganando como mejor director.

Fuente: El Economista, Informador