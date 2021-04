"Me parece un fraude como político": Gustavo Adolfo Infante critica a Sergio Mayer

Ciudad de México.- Durante los últimos meses Gustavo Adolfo Infante ha estado envuelto en la polémica después de haber entrevistado a Frida Sofía, razón por la que ahora enfrenta una demanda en su contra, interpuesta por Enrique Guzmán.

Ahora, el periodista ha causado revuelo y dado de que hablar, ya que fue entrevistado por Lucía Méndez y en la plática criticó a Sergio Mayer.

En la entrevista con la cantante, Gustavo Adolfo Infante fue cuestionado sobre los famosos a los que no le gustaría entrevistar, por lo que dijo que Sergio Mayer era uno de ellos y mencionó las razones por las que no entrevistaría al actor.

Sergio Mayer me parece un fraude como todo, como bailarín, como productor, como político", comentó Gustavo Adolfo Infante.

El periodista criticó la labor de Sergio Mayer como diputado y su paso por Garibaldi, aunque destacó que es una persona que sabe dónde colocarse para tener un buen trabajo.



View this post on Instagram

Pero si me gustaría preguntarle a Mayer ¿cómo se atreve a ser coordinador de cultura siendo un inculto total? Y después ¿cómo se atrevió a estar en Garibaldi sin cantar? Es un cuate abusado, se sabe meter, sabe ganar dinero, pero a mí no me gusta su estilo y su forma", declaró el periodista.