Oscar 2021: Estas son las mujeres que más estatuillas han conseguido por 'Mejor actriz'

Ciudad de México.- A pocos días de la entrega de los premios Oscar 2021, otorgados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, las especulaciones por parte de críticos y fanáticos en cuanto a los ganadores, se encuentran desbordándose en Internet.

El premio que la Academia otorga es uno de los más codiciados, por lo que ganar más de una estatuilla es un logro que no todos los involucrados dentro del cine tienen. Sin embargo, hay mujeres de la industria a las que se ha galardonado en múltiples ocasiones, incluso en una de las categorías más reñidas: 'Mejor actriz'.

Katharine Hepburn, actriz nacida en Connecticut y con una trayectoria profesional de más de 60 años, es, pese a su muerte en 2003, reina de dicha categoría, ya que logró acumular 12 nominaciones y cuatro premios de la Academia por su interpretación en Morning Glory (1933), Guess Who’s Coming to Dinner (1967), The Lion in Winter (1968) y On Golden Pond (1981).

En contraste, la actriz jamás acudió a las ceremonias ni se presentó para recibir sus estatuillas, ya que según decía, estas no tenían relevancia ni significado alguno para ella, ¿qué tal?

Meryl Streep, multifacética actriz querida por chicos y grandes, ha tenido 21 nominaciones y dos premios por 'Mejor actriz' en los filmes Sophie’s Choice (1982) y The Iron Lady (2011). Además, ha ganado una estatuilla como 'Mejor actriz de reparto' por Kramer vs Kramer (1979).

Ingrid Bergman, tuvo siete nominaciones a los premios Oscar, de las cuales acumuló dos galardones como 'Mejor actriz' por las películas Gaslight (1944) y Anastasia (1956) y uno en la categoría 'Mejor actriz de reparto' con Murder on the Orient Express (1974).

En su paso por el cine, Jane Fonda ha acumulado siete nominaciones de las cuales ha ganado en dos ocasiones dentro de la categoría 'Mejor actriz' con Klute (1971) y Coming Home (1978). Cate Blanchett, por su parte, cuenta con siete nominaciones y un premio por 'Mejor actriz' en Blue Jasmine (2013) y otro a 'Mejor actriz de reparto' por The Aviator (2004).

Jessica Lange y Maggie Smith tienen dos estatuillas y seis nominaciones cada una. Lange ganó a 'Mejor actriz' por Blue Sky (1994) y 'Mejor actriz de reparto' por Tootsie (1982). Smith obtuvo el premio a 'Mejor actriz' por The Prime of Miss Jean Brodie (1969) y 'Mejor actriz de reparto' por California Suite (1978).

Otras actrices que destacan con dos estatuillas son Olivia de Havilland, Frances McDormand, Elizabeth Taylor, Jodie Foster, Glenda Jackson, Shelley Winters, Sally Field, Dianne Wiest, Helen Hayes, Vivien Leigh, Luise Rainer y Hilary Swank.

En 2021, las nominadas a la categoría mejor actriz son:

Viola Davis - Ma Rainey’s Black Bottom

- Andra Day - The United States Vs. Billie Holiday

- Vanessa Kirby - Pieces of a Woman

- Frances McDormand - Nomadland

- Carey Mulligan - Promising Young Woman

En tanto, habrá que esperar al próximo domingo para saber quiénes serán las premiadas. ¿Ya tienes alguna favorita? ¿Conoces a todas?

Fuente: Premios-Cine