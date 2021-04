Tras ser intubada, atleta de 'Exatlón' revela que le detectaron mortal enfermedad

Ciudad de México.- Gloria Murillo, famosa exintegrante de Exatlón, habló respecto a sus problemas de salud, recordando la ocasión en la que salió a correr y se sintió tan mal que tuvo que ser hospitalizada de emergencia e intubada, tras lo que le detectaron una enfermedad mortal para la cual no existe una cura.

Murillo en un en vivo de Instagram decidió confesarse con fans, revelando que padece de una fuerte enfermedad que no tiene una cura, pero sí puede ser controlada y manejable con ayuda de adrenalina, la cual carga consigo todo el tiempo en caso de que se presente una emergencia.

La atleta narró el momento en el que ella estaba corriendo cómo siempre, pero de repente comenzó a sentirse mal y a sentir que le faltaba el aire y mareos, lo que la llevó a parar al hospital, teniendo que ser intubada debido a que no podía respirar.

Tras esto contó que pese a que le pasaba cada que salía a correr, no le decían los motivos de que esto sucediera, hasta que un día le explicaron que era un shock anafiláctico, el cual puede llegar a costarle la vida a alguien si no se llega a tiempo para ser atendida en el hospital.

Una vez que finalizó con su relató, mostró una inyección que contiene epinefrina, revelando que la lleva con ella todo el tiempo, pues en caso de que le dé una crisis, debe de inyectarla en cualquier parte de su cuerpo, aclarando que no es una cura, pero sí una forma de darle más tiempo para poder ser atendida y evitar un incidente fatal.

Realmente tiene mucho que no me pasa, pero esta es una inyección de adrenalina que traigo siempre conmigo, que en caso de que me dé, le quito el tapón y lo tengo que inyectar en cualquier parte de mi cuerpo. Esto sólo me da tiempo para llegar al hospital", concluyó.