Buscarán atribuirle la paternidad de un niño a Héctor Soberón, aun con falta de pruebas

Ciudad de México.- A Héctor Soberón podrían atribuirle la paternidad de un niño en caso de que no se presente a realizarse una prueba genética necesaria para la resolución del caso legal.

En 2016, Brigitte Karen Rivera Viruega demandó al galán de telenovela. Aseguró que un menor de 10 años era hijo del actor de Mi pequeña traviesa (1997).

A lo largo de años, Soberón ha rechazado someterse a la muestra biológica, incluso asegura estar tranquilo ya que, según él, no hay manera de que lo obliguen a hacerse cargo del pequeño.

No me interesa, para eso está el abogado, hay un niño que tiene un acta de nacimiento certificada por dos papás, no hay manera de que quieran imputármelo […] Yo no voy a estar disponible a los caprichos de una mujer que quiere hacer que vaya a cada ratito"