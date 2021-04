¿Se acabó el amor? Mariana González rompe el silencio y revela si terminó con Vicente Fernández Jr.

Ciudad de México.- Hace un par de días la influencer de Instagram 'Chamonic' destapó que había un distanciamiento entre Mariana González y Vicente Fernández Jr., y ahora la propia modelo decidió romper el silencio y habló de esta situación.

El chisme sobre una ruptura sentimental comenzó debido a que ni Mariana ni el cantante asistieron al festejo por el cumpleaños número 50 de su hermano, Alejandro Fernández, realizado el pasado fin de semana.

A mí no me crean, pero me dicen que Mariana y Vicente Jr. están distanciados, que no estuvo ayer apoyándolo en su campaña ni se han visto juntos", explicó 'Chamonic'.