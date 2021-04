¿Venganza? Luis Miguel prohíbe visitas a la tumba de Luisito Rey, afirma periodista

Ciudad de México.- El tan apreciado cantante, Luis Miguel, aun conserva resentimiento hacia su padre, Luisito Rey, por el maltrato y explotación laboral a la que lo sometió. No le permitía dormir durante horas, ni pasar tiempo con su madre y hermanos, a beneficio de su carrera musical que mantuvo económicamente a la familia.

Por ello, 'El Sol' prohibió la visitas a la tumba donde descansan los restos de su padre, de acuerdo con lo referido por la periodista Laura Sánchez. Para lograr su cometido, el intérprete de La incondicional se negó a inscribir en el epitafio el nombre de Rey, de este modo, se desconoce en qué recinto se encuentra.

La periodista apunta a que, supuestamente, el cuerpo reposa en el Cementerio Mancomunado de Cádiz, pero no hay forma de saberlo con certeza. Además, se dice que en la recepción niegan la entrada.

A través de unos abogados, agarra la urna del papá, la mete en un cementerio, que es el Cementerio Mancomunado de Cádiz y la coloca en un mausoleo solo, con, no recuerdo si son nueve plazas u 11 lo que tiene el mausoleo, y ahí coloca la urna, y le ponen un número que es el 9 y no hay ningún tipo de inscripción, no hay nombre, no hay nada que ahí te diga que reposan los restos de Luis Gallego Rey", sostuvo Suárez.