Paty Manterola, actriz de Televisa, estalla contra 'Luis Miguel, la serie' por denigrarla

Ciudad de México.- El estreno del último capítulo de Luis Miguel, la serie desató tremendo revuelo pues presentó a un nuevo personaje llamado como 'Paola Montero' y todo parece indicar que en la vida real esta mujer sería Patricia Manterola.

Hace alguna actriz la propia actriz de Televisa rompió el silencio y estalló contra los productores y creadores de este proyecto, pues asegura que mintieron sobre la persona que es y presentaron algo muy alejado de la realidad.

Manterola recordó que en el capítulo presentaron a 'Paola' cantando y utilizando un vestuario muy parecidos a los que lució en el grupo Garibaldi, sin embargo, negó la forma en la que fue representada para contar la vida de Luis Miguel.

Muy por el contrario de como lo plantea la serie... quiero dejar muy claro que yo jamás estuve con él en un estudio, ni me vi con él en Viña del Mar, ni me fui de fiesta con él al Bar Bar, no fumo, no tuve ninguna historia con Cristian Castro y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija, lo cual me parece, sumamente fuerte, insensible y desafortunado".