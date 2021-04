"Me rompieron": Bárbara Mori confiesa terrible episodio de su niñez; sus padres la violentaron

Ciudad de México.- La actriz Bárbara Mori desempolvó su pasado y compartió con el público una anécdota lamentable en la que fue víctima de agresiones por parte de su padre. La uruguaya relató que durante su niñez vivió una traumática experiencia.

En un ambiente saturado de violencia física y psicológica, de la mano con abandono, así se crio la protagonista de Rubí (2004). Desde luego, el entorno hostil tuvo graves consecuencias para ella, como el no creerse merecedora de afecto.

A mí me rompieron de niña, mi padre, con su adicción y violencia, y mi madre, con su abandono. Al crecer rodeada de golpes y abusos psicológicos se generó en mí la creencia de que yo no era lo suficientemente buena en nada como para haber merecido el amor de mis padres".

Las crudas revelaciones se dan mientras prepara una película que retrata su infancia, por ello ha tenido que recordar algunos episodios desagradables, sin embargo, gracias a su fuerza y tenacidad logró salir adelante. Con solo 14 años se inició como mesera para ahorrar dinero, pero fue hasta los 17 años que pudo salirse de su casa.

A pesar de que me rompieron por dentro siendo tan pequeña y me ha costado tanto trabajo juntar mis pedacitos, estoy agradecida por poder estar de pie, consciente y convencida de que todo lo que nos sucede trae detrás un gran aprendizaje. Hoy, con la vida que me he construido, soy muy feliz y estoy muy agradecida, si volteo hacia atrás solo puedo sentir agradecimiento hacia esa niña que fui, que a pesar de las circunstancias, nunca dejó de creer".