¡Avergüenza a TV Azteca! Reportera de 'Ventaneando' se convierte en la burla por esto

Ciudad de México.- Una reportera de Ventaneando logró convertirse en la burla, luego que en redes sociales se compartió un video en el que ella entrevista a Malillany Marín y le pregunta sobre su relación con José Manuel Figueroa.

En cuando la entrevistadora pregunta sobre cómo le va con el hijo de Joan Sebastian y cómo reaccionaría si este le da un anillo de compromiso cuando la actriz reacciona sorprendida y responde que ella terminó con él hace más de ocho años.

Intensa en no abandonar el tema, esta le repite qué haría en caso de tener una propuesta a lo que ella responde que no tendría porque existir, pues hace mucho no están juntos.

Al empezar a hacerse viral este momento, los internautas no tuvieron compasión e inmediatamente aparecieron en la caja de comentarios para atacarla por la forma en que dejó en vergüenza a TV Azteca.

Alguien avísele que también se murió Joan Sebastian".

¿Se quedó en el pasado?".

Luego se quejan que los famoso reaccionan agresivos".

Se nota que no está al tanto de las noticias".

Fuente: Instagram @chicapicosa2