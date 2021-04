Frida Sofía revela cómo surgió su enemistad con Michelle Salas y si habrá reconciliación

Ciudad de México.- La cantante Frida Sofía decidió hablar de todas las controversias que ha tenido en su vida en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, y ahora tocó el turno de las fuertes diferencias que tuvo con Michelle Salas.

Al hablar de las discrepancias que mantuvo con la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel, Frida explicó que todo comenzó desde que eran unas niñas por las comparaciones que sus familiares hacían de ambas.

"Por mustia, porque no de repente, llevaban toda la vida siempre las comparaciones, de que Michelle es una dama, de que Frida es el borrego negro de la familia, y Frida es la manzana podrida, la discordia de Las Pinal, y yo '¡Ay, no mam*s, güey!', o sea, es que lo mismo, así como que a ti te pintan lo que quieras y te lo crees, pero no, así no es, ni ella, ni las cosas, ni éramos así".

Le dije (Michelle), cuando nos empezaron a comparar fue cuando hice lo de Playboy, ahí fueron las críticas más duras, y alguien me dijo '¿qué opinas de lo que dijo Michelle que tú eres más como Playboy y ella es más como Vogue?', y yo como 'pues sí, pero ¿quién tiene la portada?', y ahí empezó".

Sobre si actualmente lleva una buena relación con la famosa modelo, Frida comentó: "no, ya no, ya es muy… no (la he vuelto a ver) y la verdad no (me interesa)".

Al ser cuestionada sobre a quién le interesa ver de la Dinastía Pinal, Frida comentó entre risas: "A mi abuela, nunca he tenido un problema con mi abuela, pero mi abuela vive en Televisa… ¿ya sebes?, y pues a mi prima Giordana", y retomando el tema de Doña Silvia Pinal, agregó: "vive en Televisa aquí y literal… chata, mi vida, amo a mi abuela Pinal, es todo un personaje, la amo".

Sin embargo, al mencionarle a su abuela paterna, Estela Moctezuma, Frida subrayó: "Ella sí… ella es my number one (mi número uno) … era la que le decía a María Félix '¡cállate que estoy trabajando!', así pues, imagínate a la Doña así (y mi abuela diciendo) 'pues que se espere'…".

Fuente: Agencia México e Instagram @ifridag