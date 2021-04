Fans de 'Ventaneando' tachan a Pati Chapoy de grosera y prepotente: "Ya no es tan agradable"

Ciudad de México.- La periodista Paty Chapoy fue duramente criticada en redes sociales luego de que se publicara una fotografía de ella en el perfil de Instagram de Ventaneando.

La tarde de este miércoles, el programa de espectáculos de TV Azteca, compartió una imagen de la emblemática señora Chapoy en sus redes sociales.

View this post on Instagram

Sin embargo, lejos de ganar elogios, la comunicadora generó una fuerte controversia al recibir duros comentarios acerca de su comportamiento en recientes ocasiones.

Seguidores del programa y de sus contenidos en redes sociales, señalaron a la jefa como una mujer muy prepotente y con personalidad desagradable.

Sra. Chapoy, últimamente he observado que trata a sus compañeros con mucha prepotencia o será que ya está cansada, ya no es tan agradable como antes".

Muy guapa pero muy grosera con su equipo. Los calla e interrumpe al aire. Cuando no está el ambiente y el programa fluyen mejor. Se antoja mas verlo porque es mas espontáneo y no siente uno pena ajena de que los trate así. Su trayectoria no le da derecho a eso".