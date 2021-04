"Rompí el récord de OnlyFans": Rapera estadounidense gana más de 1 mdd en 6 horas

Estados Unidos.- Bhad Bharbie, una rapera estadounidense, percibió más de un millón de dólares en apenas seis horas. Lo logró gracias a OnlyFans, la plataforma dedicada a la venta de fotografías y videos íntimos.

Por la inauguración de su perfil, la joven de 18 años ofreció un descuento del 50 por ciento, equivalente a 35 dólares, a todo aquel fan que pagara por la suscripción mensual.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la mujer compartió la suma total de dinero que ganó tras registrarse en la red social para adultos. Los números comprendían ingresos por suscripciones, tips y mensajes, lo que dio un resultado de 1,030,703 dólares.

No está mal para 6 horas. Rompimos el p*to récord de OnlyFans", escribió la cantante de Cash Me Outside.