Esta es la razón por la que Lorena Herrera no tendrá hijos y aseguró no arrepentirse

Ciudad de México.- Lorena Herrera es una de las actrices que más ha protagonizado portadas de revista, pues su belleza y figura han cautivado al público desde hace años, sin embargo, confesó que jamás se convertiría en madre no por el riesgo de perder su figura, sino por algo más.

En el marco del Día de las Madres, la actriz confesó que jamás tendría descendientes por la situación que se vive en México y el mundo, una a la que no quisiera exponer a sus hijos, por lo cual prefirió desde hace años declinar a la idea de ser mamá y asegura., no sentir arrepentimiento.

Desde hace varios años atrás me cayó el veinte que yo no tenía el deseo tan fuerte de ser madre, no quería ser madre porque mi mamá, mi familia o el galán pidiera un hijo, quería ser madre porque yo deseara hacerlo y no encontraba muchos motivos", aseguró.