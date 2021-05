Actriz de Televisa de luto por la pérdida de un ser muy querido: "Me diste lo mejor de ti"

Ciudad de México.- La polémica actriz Marjorie de Sousa sorprendió a sus seguidores de redes sociales al compartir una lamentable noticia en su vida.

Por medio de su perfil de Instagram la también cantante, reveló que tras 11 años de estar a su lado, Dolce, su mascota, había partido a una mejor vida.

¡Hoy mi corazón está muy triste! Hoy me tocó decirte adiós. Me acompañaste hasta este tramo mi querido ángel de la guarda de cuatro patas, fuiste siempre mi compañero, cuando peor estaba tu siempre me dabas tu amor", escribió.

Además, reveló que su perrito no solo era parte de la familia, sino que se convirtió en el mejor amigo casi hermano de Mati, el hijo que la intérprete de Ni diabla, ni santa tuvo junto a su ex, el actor Julián Gil.

Me diste lo mejor de ti durante 11 años y hoy ya no volveré a sentir tu nariz fría, tus ladridos cuando llegábamos a casa. Mati no podrá ver más tele contigo, tampoco le robaras sus juguetes para que persiga . ¡Caramba! esto me duele mucho, te amo y te amaré siempre mi bebé Dolce", agregó.