"Tiene dos hijos": Exdirector de la Interpol asegura que Luis Miguel sabe que su madre está viva

Ciudad de México.- Por segunda vez, Miguel Aldana, exdirector de la Interpol, aseguró en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, que Luis Miguel sabe que Marcela Basteria, su madre, está viva y donde reside actualmente, incluso señaló que él mismo habló con ella hace un año.

Aldana recientemente tuvo una entrevista para De Primera Mano, en donde señaló que habló con la madre del intérprete de La Incondicional, quien le dijo que se encontraba bien y que le agradecía el que estuviera al pendiente de ella en todo momento.

De igual manera aseguró que 'El Sol' sabía de esto y que deben de mantener una comunicación constante, pues él tiene contactos muy fuertes que pueden averiguar sin problemas su paradero.

Sólo le pregunté: '¿Estás bien?'. Me respondió: 'Sí, estoy bien'. '¿No se te ofrece nada?' 'No, te agradezco mucho' y hasta ahí terminó. No quise saber más para no meterme en problemas. Su mamá no está muerta. Él tiene amigos para que puedan investigar, aunque yo pienso que él tiene comunicación con ella", reveló Miguel.